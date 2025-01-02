Госбюджет Украины присвоил почти 60 млн долларов активов РФ

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В госбюджет Украины присвоили почти 60 миллионов долларов активов РФ
В госбюджет Украины присвоили почти 60 миллионов долларов активов РФ Фото:

Украина взыскала с российских активов 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов), которые были перечислены в государственный бюджет страны. Об этом сообщило украинское министерство юстиции.

«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано на официальной странице министерства в одной из соцсетей.

Ранее замминистра юстиции Украины Инна Богатых выразила ожидание, что до конца 2024 года от продажи арестованных активов подсанкционных лиц в бюджет страны поступит около 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов). Эти средства предполагается использовать для финансирования важных государственных нужд.

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Украина взыскала с российских активов 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов), которые были перечислены в государственный бюджет страны. Об этом сообщило украинское министерство юстиции. «Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано на официальной странице министерства в одной из соцсетей. Ранее замминистра юстиции Украины Инна Богатых выразила ожидание, что до конца 2024 года от продажи арестованных активов подсанкционных лиц в бюджет страны поступит около 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов). Эти средства предполагается использовать для финансирования важных государственных нужд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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