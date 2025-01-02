Госбюджет Украины присвоил почти 60 млн долларов активов РФ

Украина взыскала с российских активов 2,5 миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов), которые были перечислены в государственный бюджет страны. Об этом сообщило украинское министерство юстиции.
«Два с половиной миллиарда гривен (более 59,4 миллиона долларов) российских активов взыскано в бюджет Украины... в 2024 году», — говорится в сообщении ведомства. Оно опубликовано на официальной странице министерства в одной из соцсетей.
Ранее замминистра юстиции Украины Инна Богатых выразила ожидание, что до конца 2024 года от продажи арестованных активов подсанкционных лиц в бюджет страны поступит около 10 миллиардов гривен (243,2 миллиона долларов). Эти средства предполагается использовать для финансирования важных государственных нужд.
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