Украина могла одержать победу в конфликте с Россией два года назад, но упустила шанс из-за нерешительности своих союзников. Об этом сообщил отставной полковник ВС Великобритании Ричард Кемп.
«Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Россия, не следует ошибочно полагать, что Украина и Запад близки к победе в конфликте. К сожалению, такая возможность была упущена по меньшей мере два года назад из-за того, что Европе не хватало решимости, а в США боялись эскалации, лишив Украину оружия, которое было ей необходимо, чтобы отбросить Россию назад», — написал Кемп для The Daily Telegraph.
По словам экс-полковника, Украина оказалась не в состоянии остановить постоянно нарастающее военное давление со стороны России. Кемп предполагает, что Украина не сможет этого достичь без значительного увеличения внешней поддержки, перспективы получения которой выглядят маловероятными.
После неудачного контрнаступления в 2023 году союзники Киева испытывают все большее утомление от продолжающегося конфликта, и многие из них уже готовы к идее о необходимости заключения мирного соглашения, подчеркнул Кемп. Полковник также отмечает, что последние заявления украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина начинает принимать реальность потери контролированных территорий.
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