В Британии указали на окончательный проигрыш Украины в конфликте с Россией

The Daily Telegraph: Украина упустила шанс победить в конфликте два года назад
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Украина упустила шанс победить в конфликте еще два года назад
Украина упустила шанс победить в конфликте еще два года назад Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина могла одержать победу в конфликте с Россией два года назад, но упустила шанс из-за нерешительности своих союзников. Об этом сообщил отставной полковник ВС Великобритании Ричард Кемп.

«Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Россия, не следует ошибочно полагать, что Украина и Запад близки к победе в конфликте. К сожалению, такая возможность была упущена по меньшей мере два года назад из-за того, что Европе не хватало решимости, а в США боялись эскалации, лишив Украину оружия, которое было ей необходимо, чтобы отбросить Россию назад», — написал Кемп для The Daily Telegraph.

По словам экс-полковника, Украина оказалась не в состоянии остановить постоянно нарастающее военное давление со стороны России. Кемп предполагает, что Украина не сможет этого достичь без значительного увеличения внешней поддержки, перспективы получения которой выглядят маловероятными.

После неудачного контрнаступления в 2023 году союзники Киева испытывают все большее утомление от продолжающегося конфликта, и многие из них уже готовы к идее о необходимости заключения мирного соглашения, подчеркнул Кемп. Полковник также отмечает, что последние заявления украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина начинает принимать реальность потери контролированных территорий.

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Украина могла одержать победу в конфликте с Россией два года назад, но упустила шанс из-за нерешительности своих союзников. Об этом сообщил отставной полковник ВС Великобритании Ричард Кемп. «Несмотря на проблемы, с которыми сталкивается Россия, не следует ошибочно полагать, что Украина и Запад близки к победе в конфликте. К сожалению, такая возможность была упущена по меньшей мере два года назад из-за того, что Европе не хватало решимости, а в США боялись эскалации, лишив Украину оружия, которое было ей необходимо, чтобы отбросить Россию назад», — написал Кемп для The Daily Telegraph. По словам экс-полковника, Украина оказалась не в состоянии остановить постоянно нарастающее военное давление со стороны России. Кемп предполагает, что Украина не сможет этого достичь без значительного увеличения внешней поддержки, перспективы получения которой выглядят маловероятными. После неудачного контрнаступления в 2023 году союзники Киева испытывают все большее утомление от продолжающегося конфликта, и многие из них уже готовы к идее о необходимости заключения мирного соглашения, подчеркнул Кемп. Полковник также отмечает, что последние заявления украинского лидера Владимира Зеленского свидетельствуют о том, что Украина начинает принимать реальность потери контролированных территорий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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