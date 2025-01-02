В Харьковской области начали готовить круговую оборону

В Харьковской области начались работы по подготовке к круговой обороне городов Балаклея и Изюм, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, украинские власти приступили к плановым мероприятиям по укреплению безопасности региона в свете текущей ситуации на фронтовой линии.
«На очереди — построение фортификационных сооружений, это круговая оборона города Балаклея и города Изюма», — рассказал Синегубов. Его слова передает украинское издание New Voice.
Глава региона также упомянул, что часть работ по обустройству оборонительных сооружений выполняют сами военные. Однако он не уточнил, на каком этапе сейчас находятся работы.
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