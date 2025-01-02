При ракетном ударе по курскому селу ранен мирный житель

Один мирный житель был ранен в результате ракетной атаки ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с данным терактом Украины.
«Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Рыльском районе Курской области», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что представители вооруженных формирований Украины будут привлечены к уголовной ответственности. От удара пострадал один человек. По данным губернатора региона Александр Хинштейна пострадавшей оказалась сотрудница магазина «Пятерочка». У нее сотрясение мозга.
ВСУ атаковали Ивановское в Рыльском районе Курской области 2 января 2025 года. Атака была совершена на мирные гражданские объекты: Дом культуры, отделение почты, торговый центр, школу-интернат. В одном жилом доме были выбиты окна и поврежден незначительный участок газопровода.
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