При ракетном ударе по курскому селу ранен мирный житель

Следком возбудил уголовное дело из-за обстрела курского села
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СК РФ возбудил уголовное дело после ракетной атаки ВСУ, приведшей к одному пострадавшему
СК РФ возбудил уголовное дело после ракетной атаки ВСУ, приведшей к одному пострадавшему Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Один мирный житель был ранен в результате ракетной атаки ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с данным терактом Украины.

«Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Рыльском районе Курской области», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что представители вооруженных формирований Украины будут привлечены к уголовной ответственности. От удара пострадал один человек. По данным губернатора региона Александр Хинштейна пострадавшей оказалась сотрудница магазина «Пятерочка». У нее сотрясение мозга. 

ВСУ атаковали Ивановское в Рыльском районе Курской области 2 января 2025 года. Атака была совершена на мирные гражданские объекты: Дом культуры, отделение почты, торговый центр, школу-интернат. В одном жилом доме были выбиты окна и поврежден незначительный участок газопровода.

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Один мирный житель был ранен в результате ракетной атаки ВСУ по селу Ивановское в Курской области. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в связи с данным терактом Украины. «Возбуждено уголовное дело по факту террористического акта в Рыльском районе Курской области», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Отмечается, что представители вооруженных формирований Украины будут привлечены к уголовной ответственности. От удара пострадал один человек. По данным губернатора региона Александр Хинштейна пострадавшей оказалась сотрудница магазина «Пятерочка». У нее сотрясение мозга.  ВСУ атаковали Ивановское в Рыльском районе Курской области 2 января 2025 года. Атака была совершена на мирные гражданские объекты: Дом культуры, отделение почты, торговый центр, школу-интернат. В одном жилом доме были выбиты окна и поврежден незначительный участок газопровода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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