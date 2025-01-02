Экс-посол США Волкер: Украину заставят забыть о войне за потерянные территории

Киев не сможет вновь занять освобожденные Россией территории. Об этом сообщил бывший американский посол в НАТО Курт Волкер.
«Украина не сможет военным путем вернуть под свой контроль потерянные в результате конфликта с Россией территории», — передает слова Курта Волкера издание argumenti.ru. По его словам, Украина должна настаивать на членстве НАТО вместо взятия территорий военным путем.
Одной из целей спецоперации России на Украине, согласно заявлению главы РФ Владимира Путина, является отказ последней от вступления в НАТО. За ней должен закрепиться внеблоковый статус.
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