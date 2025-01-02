На имущество замглавы Военно-медицинской академии Вешкина наложен арест

Имущество замначальника Военно-медицинской академии имени С . М. Кирова Павла Вешкина, которого обвиняют в получении особо крупной взятки, арестовано. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Суд наложил арест на имущество [Вешкина]», — рассказали в правоохранительных органах в беседе с РИА Новости. Дело рассматривается в Головинской райсуде Москвы.
Военно-медицинская академия Минобороны РФ находится в Санкт-Петербурге и имеет филиал в столице. Ее замглавы и руководитель контрактной службы Вешкин сначала обвинялся в крупном мошенничестве, затем обвинения были переквалифицированы на получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело Вешкина связано с получением таковой от представителей предприятия «СЛ Фарма», которое занимается торговлей медицинскими изделиями и фармацевтической продукцией. В случае признания замначальника академии виновным, он может получить наказание до 15 лет лишения свободы.
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