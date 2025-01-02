Life нашел украинский след в теракте в Лас-Вегасе

Бывший военнослужащий американского спецназа Мэтью Ливелсбергер, которого подозревают в подрыве автомобиля Tesla в Лас-Вегасе, носил майку в поддержку Украины. Об этом свидетельствуют фотографии в соцсетях жены Ливелсбергера. Кроме того, подозреваемый служил на одной и той же военной базе, что и Шамсуд-Дин Джаббар, исполнитель теракта в Новом Орлеане.
«Подорвавший Tesla в Лас-Вегасе несколько лет назад фотографировался в майке в поддержку Украины и служил на той же военной базе, что и исполнитель теракта в Новом Орлеане», — пишет Life. На одной из фотографий, датированных 2016 годом, Ливелсбергер запечатлен в футболке с украинским лозунгом. Это изображение было обнаружено в аккаунте его жены.
Ливелсбергер прослужил в армии США 19 лет, в том числе как начальник разведки сил специального назначения. Он несколько раз посещал Афганистан до вывода американских войск из страны.
Вечером 1 января в Лас-Вегасе у здания Trump International Hotel, которое принадлежит избранному президенту страны Дональду Трампу, произошел взрыв электромобиля Tesla Cybertruck. В результате инцидента скончался один человек, и еще семь получили травмы. Полицейские нашли внутри транспортного средства канистры с горючим и фейерверки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.