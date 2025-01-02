ФТС назвала крупнейших торговых партеров России в 2024 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) назвала Китай крупнейшим торговым партнером России, на долю которого приходится более трети всей внешней торговли страны. В топ-10 стран, ведущих торговлю с Россией, также входят Индия и Турция, занимающие второе и третье места соответственно.
«На долю Китая по-прежнему приходится более трети российской внешней торговли. Турция приблизилась ко второй позиции, которую пока занимает Индия», — пишет РБК со ссылкой на данные ФТС. На КНР приходится 33,8% от товарооборота в России. После Китая следуют Индия с 8,8% и Турция с 8,3% рынка внешней торговли РФ.
Кроме того, в список крупнейших торговых партнеров России входят Белоруссия (7,1%), Казахстан (4%), Южная Корея (2,1%), Германия (1,8%), Армения (1,8%), Италия (1,5%) и Узбекистан (1,4%). Общий товарооборот России за первые 10 месяцев 2024 года достиг 584 миллиардов долларов, из которых около 197 миллиардов долларов пришлось на Китай.
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