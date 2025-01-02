Полиция поблагодарила Маска за содействие в расследовании теракта у отеля Трампа

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Маск предоставил полиции данные о взорвавшемся Tesla Cybertruck
Маск предоставил полиции данные о взорвавшемся Tesla Cybertruck Фото:

Американского предпринимателя и гендиректора компании Tesla Илона Маска поблагодарили за помощь в расследовании взрыва электропикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International. По словам шерифа полицейского управления Лас-Вегаса (США) Кевина МакМахилла, предприниматель предоставил органам много информации о взрыве.

«Я должен поблагодарить конкретно Илона Маска. Он предоставил нам немало дополнительной информации о том, как автомобиль был закрыт после взрыва», — рассказал МакМахилл, его слова передает американское издание The Hill. Также Маск рассказал полиции о том, откуда приехал электромобиль, отследив его по зарядным станциям Tesla. 

Вечером 1 января у башни Trump International Hotel, принадлежащей избранному президенту США Дональду Трампу, взорвался Cybertruck. В результате этого погиб один человек, и еще семь — пострадали. Внутри электромобиля полиция обнаружила канистры с горючим и пиротехнические изделия.

Это происшествие стало одним из целого ряда терактов в первые дни 2025 года в Штатах. Помимо него, в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей, а в ночном клубе Нью-Йорка открыли стрельбу. По мнению американского политолога Эрла Расмуссена, эти инциденты могут нести в себе послание Трампу.

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Американского предпринимателя и гендиректора компании Tesla Илона Маска поблагодарили за помощь в расследовании взрыва электропикапа Tesla Cybertruck у отеля Trump International. По словам шерифа полицейского управления Лас-Вегаса (США) Кевина МакМахилла, предприниматель предоставил органам много информации о взрыве. «Я должен поблагодарить конкретно Илона Маска. Он предоставил нам немало дополнительной информации о том, как автомобиль был закрыт после взрыва», — рассказал МакМахилл, его слова передает американское издание The Hill. Также Маск рассказал полиции о том, откуда приехал электромобиль, отследив его по зарядным станциям Tesla.  Вечером 1 января у башни Trump International Hotel, принадлежащей избранному президенту США Дональду Трампу, взорвался Cybertruck. В результате этого погиб один человек, и еще семь — пострадали. Внутри электромобиля полиция обнаружила канистры с горючим и пиротехнические изделия. Это происшествие стало одним из целого ряда терактов в первые дни 2025 года в Штатах. Помимо него, в Новом Орлеане грузовик въехал в толпу людей, а в ночном клубе Нью-Йорка открыли стрельбу. По мнению американского политолога Эрла Расмуссена, эти инциденты могут нести в себе послание Трампу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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