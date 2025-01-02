В Курской области сбили четыре украинские ракеты

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В Курской области 2 января сбили четыре украинские ракеты
В Курской области 2 января сбили четыре украинские ракеты Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

В четверг, 2 января, в Курской области были сбиты четыре ракеты ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области», — заявили в оперштабе. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановскому. По его словам, пострадавших среди людей нет, повреждены объекты инфраструктуры. Глава региона также опубликовал видео с поврежденными зданиями.

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В четверг, 2 января, в Курской области были сбиты четыре ракеты ВСУ. Об этом сообщили в оперативном штабе региона. «Четыре украинские ракеты были сбиты сегодня в разное время в небе Курской области», — заявили в оперштабе. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по селу Ивановскому. По его словам, пострадавших среди людей нет, повреждены объекты инфраструктуры. Глава региона также опубликовал видео с поврежденными зданиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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