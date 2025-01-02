Поляк судится с Германией из-за проверок на границе

Житель Польши по имени Якуб (фамилия не известна) подал в суд иск к Германии с требованием признать действия пограничных служб незаконными. Он живет в городе Герлиц (Германия) и ежедневно посещает соседний город Згожелец (Польша), и каждый раз сталкивается с пограничными проверками, которые подчас проходят в жесткой форме.
«Житель Польши из города Герлиц, по имени Якуб, обратился в суд с иском к Германии, связав свое недовольство с регулярными проверками паспортного контроля», — сообщает «Ридус». В пример приводится один из случаев: когда Якуб отказал пограничникам в очередном обыске, они сказали ему, что будут стоять до утра и пригрозили повреждением машины. В итоге они все же провели обыск, выбросив все вещи жителя Польши.
По словам Якуба, действия пограничников нарушают свободу передвижения, которую гарантирует Евросоюз. Житель Польши требует признать действия пограничных служб незаконными, поскольку они ущемляют гражданские права жителей приграничных районов.
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