Снегопады оставили без света более 200 населенных пунктов в Новгородской области

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Около 4,5 тысячи жителей Новгородской области остались без электричества
Около 4,5 тысячи жителей Новгородской области остались без электричества Фото:

Примерно 4,5 тысячи жителей Новгородской области временно остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач. Причиной обрывов стало налипание мокрого снега на провода, сообщило региональное министерство ЖКХ и ТЭК.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями ... в сетях Новгородского филиала ПАО 'Россети Северо-Запад' зафиксировано отключение электроснабжения в ... 212 населенных пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек.», — написали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Большинство аварий произошло на юго-востоке Новгородской области. В связи с этим 43 бригады специалистов (140 человек) работают над устранением проблем, однако точные сроки завершения ремонтных работ пока не определены.

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Примерно 4,5 тысячи жителей Новгородской области временно остались без электроснабжения из-за повреждения линий электропередач. Причиной обрывов стало налипание мокрого снега на провода, сообщило региональное министерство ЖКХ и ТЭК. «В связи с неблагоприятными погодными условиями ... в сетях Новгородского филиала ПАО 'Россети Северо-Запад' зафиксировано отключение электроснабжения в ... 212 населенных пунктах, в которых проживает 4,5 тысячи человек.», — написали на официальной странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Большинство аварий произошло на юго-востоке Новгородской области. В связи с этим 43 бригады специалистов (140 человек) работают над устранением проблем, однако точные сроки завершения ремонтных работ пока не определены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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