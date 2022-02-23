23 февраля 2022
22 февраля 2022

На антивоенном митинге в Челябинске задержали трех человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг. Челчбинск
Митингующие требуют прекратить военные действия на Украине Фото:
новость из сюжета
Протесты из-за военной операции на Украине

В Челябинске на антивоенном несанкционированном митинге оппозиции вечером 24 февраля начались задержания участников, протестующих против военной операции РФ на Украине. Как передает корреспондент URA.RU, задержаны три человека.

«Если вы хотите выразить свое волеизъявление, вы должны были направить заявление в администрацию, указать место и время. Если вам дадут разрешение — собирайтесь», — заявил полицейский, обращаясь к митингующим.

Организаторам митинга выступило движение «Весна». В официальной группе движения «ВКонтакте» заявили, что на митинг вышло около 90 человек. Сотрудники полиции сообщили URA.RU, что за памятником Ленина в Челябинске на площади Революции собралось около 40 человек, из них более десятка активных участников.

Ранее Следственный комитет России предупредил граждан об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Речь идет о нарушении ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Задержания прошли в Екатеринбурге и Тюмени.

Митинг. Челчбинск
Задержаны несколько человек
Фото:
Митинг. Челчбинск
Акция проходит на площади Революции
Фото:
Митинг. Челчбинск
Задержание митингующих в Челябинске
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинске на антивоенном несанкционированном митинге оппозиции вечером 24 февраля начались задержания участников, протестующих против военной операции РФ на Украине. Как передает корреспондент URA.RU, задержаны три человека. «Если вы хотите выразить свое волеизъявление, вы должны были направить заявление в администрацию, указать место и время. Если вам дадут разрешение — собирайтесь», — заявил полицейский, обращаясь к митингующим. Организаторам митинга выступило движение «Весна». В официальной группе движения «ВКонтакте» заявили, что на митинг вышло около 90 человек. Сотрудники полиции сообщили URA.RU, что за памятником Ленина в Челябинске на площади Революции собралось около 40 человек, из них более десятка активных участников. Ранее Следственный комитет России предупредил граждан об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Речь идет о нарушении ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Задержания прошли в Екатеринбурге и Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...