Митингующие требуют прекратить военные действия на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Протесты из-за военной операции на Украине

В Челябинске на антивоенном несанкционированном митинге оппозиции вечером 24 февраля начались задержания участников, протестующих против военной операции РФ на Украине. Как передает корреспондент URA.RU, задержаны три человека.

«Если вы хотите выразить свое волеизъявление, вы должны были направить заявление в администрацию, указать место и время. Если вам дадут разрешение — собирайтесь», — заявил полицейский, обращаясь к митингующим.

Организаторам митинга выступило движение «Весна». В официальной группе движения «ВКонтакте» заявили, что на митинг вышло около 90 человек. Сотрудники полиции сообщили URA.RU, что за памятником Ленина в Челябинске на площади Революции собралось около 40 человек, из них более десятка активных участников.

Ранее Следственный комитет России предупредил граждан об ответственности за противоправные действия по организации и проведению несанкционированных акций. Согласно нормам Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение таких противоправных деяний грозит лишение свободы. Речь идет о нарушении ст. 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Задержания прошли в Екатеринбурге и Тюмени.

Задержаны несколько человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акция проходит на площади Революции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержание митингующих в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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