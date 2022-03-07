Новая Зеландия присоединилась к санкциям против чиновников России

07 марта 2022 в 12:48 Размер текста - 17 +

Новая Зеландия вводит санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, также глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости». Всего в санкционном списке Новой Зеландии оказались около 100 человек. «Речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек», — приводит РИА «Новости» заявление новозеландского МИД. Ранее ограничения против Путина, Мишустина, Шойгу и Лаврова ввели США и Евросоюз. Также в санкционный список попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Япония ввела ограничения в отношении Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Иностранные государства ввели жесткие санкции в отношении РФ после того, как Кремль объявил о начале спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.