Новая Зеландия присоединилась к санкциям против чиновников России

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, портрет, путин владимир
В санкционный список Новой Зеландии попал Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Новая Зеландия вводит санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, также глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости». Всего в санкционном списке Новой Зеландии оказались около 100 человек.

«Речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек», — приводит РИА «Новости» заявление новозеландского МИД.

Ранее ограничения против Путина, Мишустина, Шойгу и Лаврова ввели США и Евросоюз. Также в санкционный список попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Япония ввела ограничения в отношении Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Иностранные государства ввели жесткие санкции в отношении РФ после того, как Кремль объявил о начале спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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Новая Зеландия вводит санкции против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, также глав МИД и Минобороны РФ Сергея Лаврова и Сергея Шойгу. Об этом сообщает РИА «Новости». Всего в санкционном списке Новой Зеландии оказались около 100 человек. «Речь идет о введении запрета на въезд в страну для лиц, связанных со спецоперацией на Украине. Всего в опубликованном списке значатся около 100 человек», — приводит РИА «Новости» заявление новозеландского МИД. Ранее ограничения против Путина, Мишустина, Шойгу и Лаврова ввели США и Евросоюз. Также в санкционный список попали пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков и запред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Япония ввела ограничения в отношении Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки России. Иностранные государства ввели жесткие санкции в отношении РФ после того, как Кремль объявил о начале спецоперации на Украине. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританией и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. Также часть российских банков отключили от SWIFT. При этом в Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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