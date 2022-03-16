16 марта 2022

Свердловскому бизнесмену, похитившему свою жену, грозит тюрьма

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рудольфу Зайцеву в Тракторозаводском суде. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, наручники, задержание, заключенный
Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы Фото:

Свердловскому бизнесмену, который в июле 2021 года похитил и избивал свою жену, грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области.

«Под угрозой оружия супруг усадил ее в свой автомобиль „Тойота“ и увез на территорию одного из коттеджных поселков в Октябрьском районе столицы Среднего Урала. 23 июля 2021 года представители МВД задержали подозреваемого и освободили потерпевшую», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных заряженных пистолета МР-30 и Гроза-02, рассказал Горелых. Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области передано дело в Верх-Исетский суд с обвинительным заключением. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), сообщают в СК. Уточняется, что по этой статье предусматривается лишение свободы сроком до 12 лет.

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Свердловскому бизнесмену, который в июле 2021 года похитил и избивал свою жену, грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом URA.RU сообщили в Следственном комитете по Свердловской области. «Под угрозой оружия супруг усадил ее в свой автомобиль „Тойота“ и увез на территорию одного из коттеджных поселков в Октябрьском районе столицы Среднего Урала. 23 июля 2021 года представители МВД задержали подозреваемого и освободили потерпевшую», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. При осмотре транспортного средства фигуранта полиция обнаружила и изъяла крупную сумму денег, 26 банковских карт, печати коммерческих предприятий, а также два зарегистрированных заряженных пистолета МР-30 и Гроза-02, рассказал Горелых. Следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СУ СКР по Свердловской области передано дело в Верх-Исетский суд с обвинительным заключением. Ему вменяется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), сообщают в СК. Уточняется, что по этой статье предусматривается лишение свободы сроком до 12 лет.
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