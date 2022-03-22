В Москве арестовали сотрудника МВД за фейки о спецоперации

22 марта 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Московский суд арестовал мужчину, который является сотрудником МВД и подозревается в распространении фейковой информации о действиях Вооруженных сил России в спецоперации на Украине. Такое заявление сделал его адвокат Даниил Берман. «Пресненский суд арестовал Сергея Клокова по пунктам „а“, „б“, „д“ части 2 статьи 207.3 УК РФ. Я уже обжаловал постановление, подробностями поделиться не могу», — пояснил он в беседе с журналистами РИА «Новости». Адвокат отметил, что в Москве по данной статье это «первый и единственный арест», отмечает RT. По информации агентства, сам подозреваемый занимает должность техника запасного пункта управления главка МВД Москвы. Меру пресечения избрали до 16 мая, пишет MK.RU. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Сторона РФ действует корректно, осторожно, не причиняя вреда мирным жителям. Украинские военные не выпускают по гумкоридорам беженцев и используют их в качестве живых щитов. В ходе операции Минобороны РФ столкнулось с большим количеством фейков, распространяемых украинской стороной о действиях ВС РФ. Для этих целей в Польшу прибыл самолет с кибервойсками из США. По мнению источников, задача американских специалистов — подготовка провокационного контента о «зверствах» российских войск.