29 марта 2022

В Челябинске объяснили резкий рост цен на могильные памятники

© Служба новостей «URA.RU»
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Радоница. Левобережное кладбище и Поля орошения. Магнитогорск., могильные плиты, гранит, тропинка, ритуальные услуги
Материалы для могил подорожали в два раза (фото из архива) Фото:

Жители Челябинска жалуются на резкое повышение стоимости могильных плит и памятников. Представители похоронного бизнеса заявляют, что дефицита материалов на рынке нет, но цены растут из-за высокого спроса.

«За год стоимость всех мемориальных материалов подорожала в два раза. Поставщики объясняют это высоким спросом на памятники. Сейчас начинается весенний и летний сезон, и стоимость камня и гранита будет только расти», — сообщили URA.RU в компании «Каменное дело».

В городской похоронной службе «Долг» URA.RU заявили, что челябинцы имеют большой выбор материалов для памятников и дефицита камня на рынке нет. При изготовлении памятников в Челябинске традиционно используется карельский гранит, Китай-камень, мрамор из Коелги, зеленый и красный гранит из Индии. С начала года стоимость этих материалов выросла в полтора раза.

Несмотря на отсутствие дефицита, резкое увеличение стоимости мемориальных товаров приводит к скандалам. Читатели URA.RU жалуются, что ритуальные салоны пытаются «переписать» цены на ранее заключенные договора по изготовлению памятников.

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Жители Челябинска жалуются на резкое повышение стоимости могильных плит и памятников. Представители похоронного бизнеса заявляют, что дефицита материалов на рынке нет, но цены растут из-за высокого спроса. «За год стоимость всех мемориальных материалов подорожала в два раза. Поставщики объясняют это высоким спросом на памятники. Сейчас начинается весенний и летний сезон, и стоимость камня и гранита будет только расти», — сообщили URA.RU в компании «Каменное дело». В городской похоронной службе «Долг» URA.RU заявили, что челябинцы имеют большой выбор материалов для памятников и дефицита камня на рынке нет. При изготовлении памятников в Челябинске традиционно используется карельский гранит, Китай-камень, мрамор из Коелги, зеленый и красный гранит из Индии. С начала года стоимость этих материалов выросла в полтора раза. Несмотря на отсутствие дефицита, резкое увеличение стоимости мемориальных товаров приводит к скандалам. Читатели URA.RU жалуются, что ритуальные салоны пытаются «переписать» цены на ранее заключенные договора по изготовлению памятников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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