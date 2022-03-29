В Челябинске объяснили резкий рост цен на могильные памятники

Материалы для могил подорожали в два раза (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинска жалуются на резкое повышение стоимости могильных плит и памятников. Представители похоронного бизнеса заявляют, что дефицита материалов на рынке нет, но цены растут из-за высокого спроса.

«За год стоимость всех мемориальных материалов подорожала в два раза. Поставщики объясняют это высоким спросом на памятники. Сейчас начинается весенний и летний сезон, и стоимость камня и гранита будет только расти», — сообщили URA.RU в компании «Каменное дело».

В городской похоронной службе «Долг» URA.RU заявили, что челябинцы имеют большой выбор материалов для памятников и дефицита камня на рынке нет. При изготовлении памятников в Челябинске традиционно используется карельский гранит, Китай-камень, мрамор из Коелги, зеленый и красный гранит из Индии. С начала года стоимость этих материалов выросла в полтора раза.

Несмотря на отсутствие дефицита, резкое увеличение стоимости мемориальных товаров приводит к скандалам. Читатели URA.RU жалуются, что ритуальные салоны пытаются «переписать» цены на ранее заключенные договора по изготовлению памятников.