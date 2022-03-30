Складской комплекс продают за 198 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинске на продажу выставили крупный склад, где фасуют сахар для торговой сети «Магнит». За складской комплекс продавец просит 198 млн рублей.

«Продается производственно-складской комплекс, стабильный бизнес по фасовке сахара для сети магазинов „Магнит“, который работает 20 лет. Собственник сменил место жительство, и в связи с переездом он продает этот актив», — сообщил URA.RU продавец.

В пресс-службе розничной сети «Магнит» URA.RU заявили, что у компании нет производств и мощностей по фасовке сахара в Челябинске. Вопрос о возможных перебоях с поставкой сахара в магазины из-за продажи склада ритейлер не стал комментировать.

Согласно объявлению на сайте Авито, склад находится по адресу Телеграфная, 48, недалеко от станции Шершни. Складской комплекс имеет подъездные железнодорожные пути, а площадь участка составляет около 17 тыс. квадратных метров. На территории есть асфальт, газ, а по периметру установлены видеокамеры.

Ранее вице-губернатор Челябинской области Сергей Сушков заявил, что если сахар стоит в сетевых магазинах «Магнит» и «Пятерочка» больше 90 рублей, то это уже спекуляция. ФАС России накануне заявила о проверке пяти крупнейших дистрибьюторов в связи с резким повышением цен на сахар, пообещав проверить цепочку продаж сахара от производителя до розничной торговли. Под проверку антимонопольщиков попали компании ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская Бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея», ООО «Сударушка».

Склад находится по адресу Телеграфная, 48, недалеко от станции Шершни Сайт Авито

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