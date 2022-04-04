Владелец «Кировского» рассказал, на какие товары вырос спрос

В Екатеринбурге вырос спрос на товары женской гигиены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге вырос спрос на товары женской гигиены. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщил основатель сети магазинов «Кировский» Игорь Ковпак.

«Повышенный спрос сейчас только на товары личной женской гигиены — тампоны и прокладки, в основном. Но эти товары в магазинах сети в достаточном количестве», — рассказал Ковпак.

Ранее Игорь Ковпак предположил, что цена на продукты, стоимость которых выросла из-за неестественного спроса, начнет снижаться с середины апреля. Кроме того, в магазинах города уменьшился спрос на те продукты, которые сметали с полок жители Екатеринбурга еще неделю назад — сахар, соль и крупы.

Городские паникеры объяснили URA.RU, зачем они скупали практически все товары, опустошая полки в магазинах. Основной причиной стал уход зарубежных компаний из России. Это решение главы компаний-гигантов приняли из-за санкций в ответ на специальную операцию РФ на территорию Украины, которая проходит вынужденно. Как сообщил президент России Владимир Путин, жители Донбасса нуждались в освобождении от блокадного режима.

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