04 апреля 2022

В Челябинске старые маршрутки заменят на большие автобусы

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер Алексей на презентации автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус на газу
Обновление автопарков произойдет в рамках транспортной реформы Фото:

В Челябинске в сентябре 2022 года сократят парк старых маршруток. «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы. Об этом 5 апреля сообщил замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Следующий серьезный этап изменений, в рамках транспортной реформы, предполагается на сентябрь этого года. Именно тогда будет сокращен ряд старых маршруток, «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы, — рассказал Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

Замминистра пояснил, что пересесть на новые автобусы смогут те же перевозчики, что владеют старым общественным транспортом. С помощью конкурса власти города выделят организации, с которыми можно будет заключить долгосрочный контракт. Однако есть риски, что из-за усложнившейся экономической ситуации в стране не все перевозчики смогут позволить себе обновить автопарк.

Ранее в Челябинске утилизировали около 200 автобусов. Как заявляли в мэрии города, транспорт стал непригоден для дальнейшего использования и было принято решение оправить его на переработку.

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В Челябинске в сентябре 2022 года сократят парк старых маршруток. «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы. Об этом 5 апреля сообщил замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров. «Следующий серьезный этап изменений, в рамках транспортной реформы, предполагается на сентябрь этого года. Именно тогда будет сокращен ряд старых маршруток, «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы, — рассказал Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск». Замминистра пояснил, что пересесть на новые автобусы смогут те же перевозчики, что владеют старым общественным транспортом. С помощью конкурса власти города выделят организации, с которыми можно будет заключить долгосрочный контракт. Однако есть риски, что из-за усложнившейся экономической ситуации в стране не все перевозчики смогут позволить себе обновить автопарк. Ранее в Челябинске утилизировали около 200 автобусов. Как заявляли в мэрии города, транспорт стал непригоден для дальнейшего использования и было принято решение оправить его на переработку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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