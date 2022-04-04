В Челябинске старые маршрутки заменят на большие автобусы

Обновление автопарков произойдет в рамках транспортной реформы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в сентябре 2022 года сократят парк старых маршруток. «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы. Об этом 5 апреля сообщил замминистра транспорта Челябинской области Александр Егоров.

«Следующий серьезный этап изменений, в рамках транспортной реформы, предполагается на сентябрь этого года. Именно тогда будет сокращен ряд старых маршруток, «ПАЗики» и «ГАЗели» заменят на большие автобусы, — рассказал Егоров в эфире радио «Комсомольская правда — Челябинск».

Замминистра пояснил, что пересесть на новые автобусы смогут те же перевозчики, что владеют старым общественным транспортом. С помощью конкурса власти города выделят организации, с которыми можно будет заключить долгосрочный контракт. Однако есть риски, что из-за усложнившейся экономической ситуации в стране не все перевозчики смогут позволить себе обновить автопарк.

Ранее в Челябинске утилизировали около 200 автобусов. Как заявляли в мэрии города, транспорт стал непригоден для дальнейшего использования и было принято решение оправить его на переработку.