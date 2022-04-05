Постпред КНР: планы США, Британии и Австралии чреваты кризисом

Осуществление планов США, Австралии и Британии насчет разработки гиперзвукового вооружения может привести к повторению кризисов, наподобие украинского. Об этом предостерег постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь.
«Любой, кто не хочет увидеть украинский кризис, должен воздержаться от поступков, которые могут привести другие уголки мира к кризисам, подобным этому. Как гласит китайская пословица, если вам что-то не нравится, не поступайте таким образом с другими», — высказался представитель Китая, передает РИА «Новости».
Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS. По информации британской газеты Financial Times, новая программа AUKUS может быть направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, довольно серьезно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.
Осуществление планов США, Австралии и Британии насчет разработки гиперзвукового вооружения может привести к повторению кризисов, наподобие украинского. Об этом предостерег постоянный представитель КНР при Организации Объединенных Наций Чжан Цзюнь. «Любой, кто не хочет увидеть украинский кризис, должен воздержаться от поступков, которые могут привести другие уголки мира к кризисам, подобным этому. Как гласит китайская пословица, если вам что-то не нравится, не поступайте таким образом с другими», — высказался представитель Китая, передает РИА «Новости». Ранее США, Великобритания и Австралия договорились о сотрудничестве по разработке гиперзвукового оружия и средств защиты от него. Эти страны являются членами оборонного партнерства AUKUS. По информации британской газеты Financial Times, новая программа AUKUS может быть направлена против Китая, который, по оценкам Пентагона, довольно серьезно опередил Запад в разработке гиперзвуковых систем вооружений.