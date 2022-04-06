Маршрут Екатеринбург — Каменск-Уральский свяжет дополнительная «Ласточка» №7082 Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Маршрут Екатеринбург — Каменск-Уральский свяжет дополнительная «Ласточка» №7082. Об этом сообщает Свердловская железная дорога. Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных экскурсиях.

«В рамках программы развития регионального туризма назначен дополнительный пригородный электропоезд, который будет курсировать по субботам с 16 апреля по 8 октября», — рассказали в пресс-службе.

Оформить проездной на «Ласточку» можно в кассах, терминалах самообслуживания или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажи билетов осуществляются за десять суток до даты отправления поезда.

Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому. Начало 16 апреля в 10:00 возле железнодорожного вокзала. Туристов познакомят с прошлым и настоящим города. Будет предложено три маршрута: «Исторический Каменск», «Советский Каменск» и «Каменск — край чудес Урала». Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Для участия в экскурсии необходимо предъявить билет на электропоезд.