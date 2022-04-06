06 апреля 2022

СвЖД запускает новую «Ласточку» в Каменск-Уральский. Первых пассажиров ждет сюрприз

© Служба новостей «URA.RU»
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Скоростной электропоезд Ласточка. Курган, электричка, электропоезд, ржд, ласточка, железная дорога
Маршрут Екатеринбург — Каменск-Уральский свяжет дополнительная «Ласточка» №7082 Фото:

Маршрут Екатеринбург — Каменск-Уральский свяжет дополнительная «Ласточка» №7082. Об этом сообщает Свердловская железная дорога. Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных экскурсиях.

«В рамках программы развития регионального туризма назначен дополнительный пригородный электропоезд, который будет курсировать по субботам с 16 апреля по 8 октября», — рассказали в пресс-службе.

Оформить проездной на «Ласточку» можно в кассах, терминалах самообслуживания или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажи билетов осуществляются за десять суток до даты отправления поезда.

Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому. Начало 16 апреля в 10:00 возле железнодорожного вокзала. Туристов познакомят с прошлым и настоящим города. Будет предложено три маршрута: «Исторический Каменск», «Советский Каменск» и «Каменск — край чудес Урала». Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Для участия в экскурсии необходимо предъявить билет на электропоезд.

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Маршрут Екатеринбург — Каменск-Уральский свяжет дополнительная «Ласточка» №7082. Об этом сообщает Свердловская железная дорога. Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных экскурсиях. «В рамках программы развития регионального туризма назначен дополнительный пригородный электропоезд, который будет курсировать по субботам с 16 апреля по 8 октября», — рассказали в пресс-службе. Оформить проездной на «Ласточку» можно в кассах, терминалах самообслуживания или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Продажи билетов осуществляются за десять суток до даты отправления поезда. Пассажиры первого рейса смогут принять участие в бесплатных пешеходных экскурсиях по Каменску-Уральскому. Начало 16 апреля в 10:00 возле железнодорожного вокзала. Туристов познакомят с прошлым и настоящим города. Будет предложено три маршрута: «Исторический Каменск», «Советский Каменск» и «Каменск — край чудес Урала». Продолжительность прогулки — 1,5 часа. Для участия в экскурсии необходимо предъявить билет на электропоезд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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