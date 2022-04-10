Депутат Госдумы предложил приостановить поставки газа в Евросоюз

Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.
«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать.
Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать.