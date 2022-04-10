Депутат Госдумы предложил приостановить поставки газа в Евросоюз

10 апреля 2022 в 11:47 Размер текста - 17 +

Михаил Шеремет призвал полностью перекрыть поставки газа в ЕС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать.