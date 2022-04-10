Депутат Госдумы предложил приостановить поставки газа в Евросоюз

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Михаил Шеремет призвал полностью перекрыть поставки газа в ЕС Фото:
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Россия отказалась продавать газ за валюту

Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет.

«Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать.

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Россия должна временно прекратить все поставки газа в Европу. Такое мнение выразил депутат Государственной думы РФ Михаил Шеремет. «Европейский союз продолжает свою оголтелую, неуважительную и унизительную политику в отношении России. В ответ на их недружественные действия, я считаю, мы должны ответить жесткими санкциями — временно прекратить им полностью поставлять энергоресурсы до тех пор, пока европейские товарищи не осознают, что агрессивная политика в отношении России пагубна для них и наказуема», — сказал Шеремет в беседе с РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что газ в Европу будет поставляться только за рубли. Это стало ответом на масштабные антироссийские санкции Запада. В Евросоюзе выступили против такого способа оплаты и призвали запретить поставки нефти и газа из России. При этом часть европейских стран приняли ультиматум об оплате газа рублями. Путин заявил, что страны, которые откажутся покупать газ за рубли, перестанут его получать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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