Пассажиры автобуса не пострадали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) у автобуса 34-го маршрута на ходу отпали два колеса. Никто из пассажиров не пострадал. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

«Перед развилкой улиц Индустриальная и Балакинская, не доезжая метров 50 до моста, стоит автобус без двух колес. Они отвалились по дороге, рядом разлита техническая жидкость. Пассажиров водитель высадил», — сообщил очевидец в соцсети «Вконтакте», в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Автобус принадлежит компании-перевозчику ООО «Техноком». Журналисту URA.RU не удалось дозвониться до операторов перевозчика — на звонок никто не ответил.

Ранее URA.RU писало, что Нижнетагильские перевозчики обратились в региональную энергетическую комиссию с просьбой поднять цены на проезд в общественном транспорте. Перевозчики утверждали, что в связи с ростом цен на запчасти им не хватает средств на капитальный ремонт автобусов. На данный момент цена проезда в Нижнем Тагиле составляет 21 рубль. Стоимость может вырасти до 24 рублей. В Екатеринбурге 11 марта 2022 года стоимость проезда в общественном транспорте повысилась с 28 до 32 рублей.

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»