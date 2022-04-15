Россия объявила 18 дипломатов ЕС персонами нон грата

Россия объявила 18 дипломатов Евросоюза персонами нон грата. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.
«В МИД России вызван глава представительства Европейского союза в Российской Федерации М.Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля сего года persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata», — говорится в сообщении МИД.
Массовые высылки российских дипломатов начались после объявления о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет зеркально отвечать на решение западных стран.
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Россия объявила 18 дипломатов Евросоюза персонами нон грата. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ. «В МИД России вызван глава представительства Европейского союза в Российской Федерации М.Эдерер, которому выражен решительный протест по поводу необоснованного объявления 5 апреля сего года persona nоn grata 19 сотрудников постоянного представительства Российской Федерации при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии. В качестве ответной меры на недружественные действия Евросоюза 18 сотрудников представительства ЕС в России объявлены persona nоn grata», — говорится в сообщении МИД. Массовые высылки российских дипломатов начались после объявления о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет зеркально отвечать на решение западных стран.