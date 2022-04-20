Борис Джонсон сравнил Россию с крокодилом

21 апреля 2022 в 03:39 Размер текста - 17 +

Мировые лидеры должны продолжить поставлять оружие на Украину, заявил Борис Джонсон Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Переговоры России и Украины будут малоэффективными так же, как и «переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. «Как можно вести переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога, — вот в чем трудность, с которой сталкивается Украина», — передает слова Бориса Джонсона Reuters. По его мнению, лучшее решение для мировых лидеров в этой ситуации — продолжать поставки вооружений на Украину. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский смотрит на ситуацию в Донбассе с «максималистской» точки зрения. «Он хочет, чтобы российские войска покинули ДНР и ЛНР — это достаточно максималистская позиция», — уточнил Джонсон. Однако он добавил, что позиция Зеленского по Крыму менее максималистская. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет освобожден 21 апреля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Переговоры России и Украины будут малоэффективными так же, как и «переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога». Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает Reuters. «Как можно вести переговоры с крокодилом, когда у него в челюстях твоя нога, — вот в чем трудность, с которой сталкивается Украина», — передает слова Бориса Джонсона Reuters. По его мнению, лучшее решение для мировых лидеров в этой ситуации — продолжать поставки вооружений на Украину. Также он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский смотрит на ситуацию в Донбассе с «максималистской» точки зрения. «Он хочет, чтобы российские войска покинули ДНР и ЛНР — это достаточно максималистская позиция», — уточнил Джонсон. Однако он добавил, что позиция Зеленского по Крыму менее максималистская. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Харьков и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод «Азовсталь» в Мариуполе будет освобожден 21 апреля.