Кадыров сообщил о скорейшем освобождении Мариуполя от нацистов. «Для Запада неприятная новость»

21 апреля 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

По словам Рамзана Кадырова, националисты смогут спастись, если утром решат сдаться Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет полностью освобожден от украинских националистов и перейдет под контроль Вооруженных сил России 21 апреля к обеду. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Сегодня до обеда или после обеда „Азовсталь“ будет полностью под контролем ВС РФ. Стратегия и воины готовы, только нужно время», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, в ДНР и ЛНР больше не будут «мучать людей», а на Украине не будет националистов. «Для Запада и Европы это неприятная новость, но для нормальных людей, которые хотят жить в мире и согласии, она очень приятная», — отметил глава Чечни. Также, обращаясь к украинским националистам, он подчеркнул, что нужно было «сдаваться раньше». Однако добавил, что если утром они решатся сдаться, то, уверяет он, руководство ВС России примет «правильное решение». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. Батальон «Азов» признал свое проигрышное положение в Мариуполе. Российское оборонное ведомство обвинило киевские власти в срыве операции по спасению боевиков, засевших на «Азовстали». https://t.me/uranews/52198 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Металлургический комбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет полностью освобожден от украинских националистов и перейдет под контроль Вооруженных сил России 21 апреля к обеду. Об этом заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. «Сегодня до обеда или после обеда „Азовсталь“ будет полностью под контролем ВС РФ. Стратегия и воины готовы, только нужно время», — заявил Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, в ДНР и ЛНР больше не будут «мучать людей», а на Украине не будет националистов. «Для Запада и Европы это неприятная новость, но для нормальных людей, которые хотят жить в мире и согласии, она очень приятная», — отметил глава Чечни. Также, обращаясь к украинским националистам, он подчеркнул, что нужно было «сдаваться раньше». Однако добавил, что если утром они решатся сдаться, то, уверяет он, руководство ВС России примет «правильное решение». Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить людей Донбасса от многолетнего геноцида. Вооруженные силы России, участвующие в спецоперации на Украине, предложили боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам сложить оружие. Минобороны РФ пообещало военным сохранение жизни, полную безопасность и оказание медицинской помощи. Батальон «Азов» признал свое проигрышное положение в Мариуполе. Российское оборонное ведомство обвинило киевские власти в срыве операции по спасению боевиков, засевших на «Азовстали».