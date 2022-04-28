28 апреля 2022

Екатеринбуржцы хвастаются патриотичным закатом в соцсетях. Фото

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Таганай. Златоуст, закат, таганай, арктика
Небо раскрасилось в бело-сине-красные цвета (фото из архива) Фото:

Жители Свердловской области и Екатеринбурга выкладывают в своих соцсетях фотографии заката. Сегодня он был в цветах российского триколора. Снимки появились в местных группах и пабликах «ВКонтакте», а также в telegram-каналах.

«Сегодня закат как российский флаг. С чего бы это?», — пишет один из пользователей. Другие свердловчане не пишут ничего, просто восхищаются. Вчера вечером в Екатеринбурге было не так спокойно и мирно — на город обрушился шторм, из-за которого в некоторых районах упали деревья и сломалась обшивка крыш.

Фотографиями заката горожане делятся в местных пабликах
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В Асбесте тоже был патриотичный закат
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Еще одно фото из Асбеста
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А это закат в Березовском
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Еще немного заката из Екатеринбурга
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Жители Свердловской области и Екатеринбурга выкладывают в своих соцсетях фотографии заката. Сегодня он был в цветах российского триколора. Снимки появились в местных группах и пабликах «ВКонтакте», а также в telegram-каналах. «Сегодня закат как российский флаг. С чего бы это?», — пишет один из пользователей. Другие свердловчане не пишут ничего, просто восхищаются. Вчера вечером в Екатеринбурге было не так спокойно и мирно — на город обрушился шторм, из-за которого в некоторых районах упали деревья и сломалась обшивка крыш.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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