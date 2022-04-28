Небо раскрасилось в бело-сине-красные цвета (фото из архива)
Жители Свердловской области и Екатеринбурга выкладывают в своих соцсетях фотографии заката. Сегодня он был в цветах российского триколора. Снимки появились в местных группах и пабликах «ВКонтакте», а также в telegram-каналах.
«Сегодня закат как российский флаг. С чего бы это?», — пишет один из пользователей. Другие свердловчане не пишут ничего, просто восхищаются. Вчера вечером в Екатеринбурге было не так спокойно и мирно — на город обрушился шторм, из-за которого в некоторых районах упали деревья и сломалась обшивка крыш.
Фотографиями заката горожане делятся в местных пабликах
В Асбесте тоже был патриотичный закат
Еще одно фото из Асбеста
А это закат в Березовском
Еще немного заката из Екатеринбурга
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