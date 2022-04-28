Небо раскрасилось в бело-сине-красные цвета (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Свердловской области и Екатеринбурга выкладывают в своих соцсетях фотографии заката. Сегодня он был в цветах российского триколора. Снимки появились в местных группах и пабликах «ВКонтакте», а также в telegram-каналах.

«Сегодня закат как российский флаг. С чего бы это?», — пишет один из пользователей. Другие свердловчане не пишут ничего, просто восхищаются. Вчера вечером в Екатеринбурге было не так спокойно и мирно — на город обрушился шторм, из-за которого в некоторых районах упали деревья и сломалась обшивка крыш.

Фотографиями заката горожане делятся в местных пабликах Фото: klafic91, vk.com

В Асбесте тоже был патриотичный закат Фото: сообщество «Типичный Асбест», vk.com

Еще одно фото из Асбеста Фото: сообщество «Типичный Асбест», vk.com

А это закат в Березовском Фото: сообщество «Березовский. Новости золотого города», vk.com

Еще немного заката из Екатеринбурга Фото: _raya11_, telegram