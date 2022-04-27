Шторм обрушился на Екатеринбург. Очевидцы сообщают о первых разрушениях. ФОТО

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Свердловчан предупредили об опасности Фото:

В Екатеринбурге порывами ветра валит деревья. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Я живу в жилом районе „Вокзальный“. Сегодня шла домой по улице Стрелочников и увидела, как ветер выдрал из земли дерево. Хорошо, что рядом никого не было», — поделилась горожанка Татьяна.

По словам другого читателя, сильный ветер чуть не снес крышу с гаража. «У меня есть гараж. Я как раз поставил машину, закрыл гараж и собирался уходить, когда увидел, что с гаража чуть сорвало крышу», — поделился Максим.

Ранее URA.RU писало, что 27 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы. Спасатели порекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.

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В Екатеринбурге порывами ветра валит деревья. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Я живу в жилом районе „Вокзальный“. Сегодня шла домой по улице Стрелочников и увидела, как ветер выдрал из земли дерево. Хорошо, что рядом никого не было», — поделилась горожанка Татьяна. По словам другого читателя, сильный ветер чуть не снес крышу с гаража. «У меня есть гараж. Я как раз поставил машину, закрыл гараж и собирался уходить, когда увидел, что с гаража чуть сорвало крышу», — поделился Максим. Ранее URA.RU писало, что 27 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с, осадки в виде дождя, в отдельных районах грозы. Спасатели порекомендовали свердловчанам отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Население попросили без особой необходимости не выходить на улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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