Российская разведка подтвердила планы Польши на Украину

Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление своего главы о планах США и Польши по размещению «миротворческого контингента» на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба СВР.
«Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки.
Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предоставил сведения о том, что власти Польши разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над территорией Западной Украины. По его данным, Польша планирует ввести войска в западные области страны под предлогом «защиты от российской агрессии».
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. На данный момент, донецкие и российские войска заняли город Мариуполь, блокировав завод «Азовсталь». Также союзники ведут постепенное наступление на южном и северном флангах донецкой группировки ВСУ.
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Служба внешней разведки РФ подтвердила заявление своего главы о планах США и Польши по размещению «миротворческого контингента» на Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба СВР. «Заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский „миротворческий контингент“ является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надежных источников», — сообщается на сайте разведки. Ранее глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предоставил сведения о том, что власти Польши разрабатывают план по установлению военно-политического контроля над территорией Западной Украины. По его данным, Польша планирует ввести войска в западные области страны под предлогом «защиты от российской агрессии». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. На данный момент, донецкие и российские войска заняли город Мариуполь, блокировав завод «Азовсталь». Также союзники ведут постепенное наступление на южном и северном флангах донецкой группировки ВСУ.