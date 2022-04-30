30 апреля 2022
29 апреля 2022

В Челябинской области простились с погибшим на Украине танкистом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Докучаевск. ДНР, военные, донбасс, танк, днр, армия россии
В Карталах попрощались с погибшим танкистом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Карталах Челябинской области простились с погибшим на Украине танкистом Маратом Жунусовым. Об этом URA.RU сообщили в администрации Карталинского района.

«Администрация района выражает соболезнования близким Марата Жунусова. Семье будет оказана поддержка» — сообщили URA.RU в администрации района.

Марат Жунусов служил по контракту танкистом. Он скончался 29 апреля в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. 30 апреля его тело доставили в Карталы. Церемония прощания прошла в ДК «Радуга» 1 мая. Погибшему был 21 год.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по данным народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Марат Жунусов служил по контракту танкистом.
В Карталах попрощались с Маратом Жунусовым

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В Карталах Челябинской области простились с погибшим на Украине танкистом Маратом Жунусовым. Об этом URA.RU сообщили в администрации Карталинского района. «Администрация района выражает соболезнования близким Марата Жунусова. Семье будет оказана поддержка» — сообщили URA.RU в администрации района. Марат Жунусов служил по контракту танкистом. Он скончался 29 апреля в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. 30 апреля его тело доставили в Карталы. Церемония прощания прошла в ДК «Радуга» 1 мая. Погибшему был 21 год. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по данным народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.
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