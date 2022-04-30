В Карталах попрощались с погибшим танкистом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Карталах Челябинской области простились с погибшим на Украине танкистом Маратом Жунусовым. Об этом URA.RU сообщили в администрации Карталинского района.

«Администрация района выражает соболезнования близким Марата Жунусова. Семье будет оказана поддержка» — сообщили URA.RU в администрации района.

Марат Жунусов служил по контракту танкистом. Он скончался 29 апреля в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. 30 апреля его тело доставили в Карталы. Церемония прощания прошла в ДК «Радуга» 1 мая. Погибшему был 21 год.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а также помощь республикам Донбасса. С украинской стороны, по данным народной милиции ЛНР и ДНР, продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами, зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения.

Марат Жунусов служил по контракту танкистом. «Карталинская новь»

В Карталах попрощались с Маратом Жунусовым «Карталинская новь»