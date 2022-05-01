Политологи: бизнесмены РФ сами виноваты в заморозке активов в ЕС. «Путин говорил об этом еще в 2002»

01 мая 2022 в 21:21 Размер текста - 17 +

Страны ЕС и США конфискуют активы российских бизнесменов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В сложившейся ситуации с заморозкой активов на Западе виноваты сами российские предприниматели. О рисках размещения средств в офшорах и их последующей потере президент России Владимир Путин предупреждал еще в 2002 году. Такое мнение выразили опрошенные URA.RU эксперты. Россияне начали обменивать свои дома в Лондоне на недвижимость в Дубаи, сообщает агентство Financial Times. С началом спецоперации РФ на Украине ряд российских бизнесменов столкнулись с конфискацией активов на Западе. В марте, по данным Forbes, власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова. В Великобритании, по данным Reuters, задержана яхта, связанная с Дмитрием Пумпянским. В Италии, по информации издания La Repubblica, конфискованы суда, принадлежащие Геннадию Тимченко и Алексею Мордашову. Под арестом оказался, как сообщает Reuters, комплекс построек главы «Северстали» на острове Сардиния. Попала под санкции недвижимость, как сообщает La Repubblica, телеведущего Владимира Соловьева. Правительское Испании постановило задержать яхты, по данным InfoLibre, предположительно связанные с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и руководителем «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым. При этом еще в июне 2002 года на IV съезде Торгово-промышленной палаты президент РФ Владимир Путин предупреждал о возможной угрозе заморозки капиталов российского происхождения из-за санкций, которые могут ввести страны Запада. «Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!» — подчеркнул тогда президент РФ. В России с июля 2015 была введена «амнистия капитала». Она позволяла добровольно задекларировать имущество, активы, зарубежные счета. Бизнесмены при этом освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности. В 2018 на территории России появились два специальных административных района (САР) со льготным режимом налогообложения бизнеса, схожих с офшорными зонами — на территории Приморского края на острове Русском и в Калининградской области на острове Октябрьском. В итоге сами российские предприниматели оказались виновны в потере своих активов на Западе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Многие богатые россияне сейчас расплачиваются за то, что много лет не хотели слышать президента и политиков, что западная правовая система, защита собственности, независимые суды — это лишь иллюзия. Они работают только для граждан западных стран и тех, кто полностью отказывается от своего суверенитета и национальных интересов. При этом наше государство в последние годы предприняло беспрецедентные по мягкости шаги для возврата капитала в Россию, включая создание двух оффшорных зон на территории страны. Но, похоже, даже это не впечатлило наших олигархов, и теперь они расплачиваются за свою необоснованную веру в западный мир», — отметил парламентарий. Щапова поддержал гендиректор консалтингового агентства «Экополис» Максим Жаров. Он подчеркнул, что в выигрыше остались лишь те бизнесмены, которые послушались президента РФ. «В России давно была объявлена „национализация элит“, и Владимир Путин всегда говорил, что лучше хранить свои капиталы в стране. В итоге те бизнесмены, которые президента послушались, оказались в выигрыше. Кто продолжал ориентироваться на Запад, США, Великобританию, Евросоюз, сейчас находятся в проигрыше, и мы видим, что нет никаких юридических инструментов для размораживания этих активов. И, как я понимаю, европейские суды получили негласные указания придерживать эти иски», — добавил он. О том, что находящиеся на Западе российские активы вернуть не получится уже никогда, говорит и политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. «Активы вернуть не удастся. Их арестовывают, чтобы взять за горло тех представителей действующей власти, которые средства, нажитые непосильным трудом, выводили за рубеж, не послушав предупреждение президента в 2002 году, и пытались их скрыть, записывая на доверенных лиц, родственников, знакомых, жен, любовниц. Американцы потратили не менее 10 лет, чтобы выявить до последнего цента, что, где, у кого хранилось и под какой легендой было спрятано. И сейчас, когда начался серьезный этап обострения отношений РФ с Западом, была дана отмашка и начались реквизиции и аресты. Интересный момент еще виден по Лондону. Великобритания была одной из немногих стран, у которой с РФ нет договора о взаимной экстрадиции. В итоге страна создала условия, чтобы шел перевод денег, а потом все это прихлопнула», — подытожил он. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

В сложившейся ситуации с заморозкой активов на Западе виноваты сами российские предприниматели. О рисках размещения средств в офшорах и их последующей потере президент России Владимир Путин предупреждал еще в 2002 году. Такое мнение выразили опрошенные URA.RU эксперты. Россияне начали обменивать свои дома в Лондоне на недвижимость в Дубаи, сообщает агентство Financial Times. С началом спецоперации РФ на Украине ряд российских бизнесменов столкнулись с конфискацией активов на Западе. В марте, по данным Forbes, власти Германии конфисковали яхту Алишера Усманова. В Великобритании, по данным Reuters, задержана яхта, связанная с Дмитрием Пумпянским. В Италии, по информации издания La Repubblica, конфискованы суда, принадлежащие Геннадию Тимченко и Алексею Мордашову. Под арестом оказался, как сообщает Reuters, комплекс построек главы «Северстали» на острове Сардиния. Попала под санкции недвижимость, как сообщает La Repubblica, телеведущего Владимира Соловьева. Правительское Испании постановило задержать яхты, по данным InfoLibre, предположительно связанные с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и руководителем «Рособоронэкспорта» Александром Михеевым. При этом еще в июне 2002 года на IV съезде Торгово-промышленной палаты президент РФ Владимир Путин предупреждал о возможной угрозе заморозки капиталов российского происхождения из-за санкций, которые могут ввести страны Запада. «Захлебнетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!» — подчеркнул тогда президент РФ. В России с июля 2015 была введена «амнистия капитала». Она позволяла добровольно задекларировать имущество, активы, зарубежные счета. Бизнесмены при этом освобождались от налоговой, административной и уголовной ответственности. В 2018 на территории России появились два специальных административных района (САР) со льготным режимом налогообложения бизнеса, схожих с офшорными зонами — на территории Приморского края на острове Русском и в Калининградской области на острове Октябрьском. В итоге сами российские предприниматели оказались виновны в потере своих активов на Западе. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Многие богатые россияне сейчас расплачиваются за то, что много лет не хотели слышать президента и политиков, что западная правовая система, защита собственности, независимые суды — это лишь иллюзия. Они работают только для граждан западных стран и тех, кто полностью отказывается от своего суверенитета и национальных интересов. При этом наше государство в последние годы предприняло беспрецедентные по мягкости шаги для возврата капитала в Россию, включая создание двух оффшорных зон на территории страны. Но, похоже, даже это не впечатлило наших олигархов, и теперь они расплачиваются за свою необоснованную веру в западный мир», — отметил парламентарий. Щапова поддержал гендиректор консалтингового агентства «Экополис» Максим Жаров. Он подчеркнул, что в выигрыше остались лишь те бизнесмены, которые послушались президента РФ. «В России давно была объявлена „национализация элит“, и Владимир Путин всегда говорил, что лучше хранить свои капиталы в стране. В итоге те бизнесмены, которые президента послушались, оказались в выигрыше. Кто продолжал ориентироваться на Запад, США, Великобританию, Евросоюз, сейчас находятся в проигрыше, и мы видим, что нет никаких юридических инструментов для размораживания этих активов. И, как я понимаю, европейские суды получили негласные указания придерживать эти иски», — добавил он. О том, что находящиеся на Западе российские активы вернуть не получится уже никогда, говорит и политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. «Активы вернуть не удастся. Их арестовывают, чтобы взять за горло тех представителей действующей власти, которые средства, нажитые непосильным трудом, выводили за рубеж, не послушав предупреждение президента в 2002 году, и пытались их скрыть, записывая на доверенных лиц, родственников, знакомых, жен, любовниц. Американцы потратили не менее 10 лет, чтобы выявить до последнего цента, что, где, у кого хранилось и под какой легендой было спрятано. И сейчас, когда начался серьезный этап обострения отношений РФ с Западом, была дана отмашка и начались реквизиции и аресты. Интересный момент еще виден по Лондону. Великобритания была одной из немногих стран, у которой с РФ нет договора о взаимной экстрадиции. В итоге страна создала условия, чтобы шел перевод денег, а потом все это прихлопнула», — подытожил он. Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. По словам Владимира Путина, целью ее стала защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. С конца февраля западные страны ввели против России несколько пакетов санкций. Под ограничения попали и ряд российских бизнесменов и глав компаний. В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран.