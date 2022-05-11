В Екатеринбурге курьеры устроили велосипедный патруль

12 мая 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

По задумке, велопатруль будет следить за соблюдением ПДД среди курьеров на велосипедах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сервис доставки продуктов и готовой еды из ресторанов Delivery Club запустил курьерский велопатруль в Екатеринбурге. Патрульные будут следить за соблюдением курьерами ПДД и помогать велокурьерам на дороге, сообщает пресс-служба сервиса. «Delivery Club запустил собственный велопатруль в Екатеринбурге. В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся не доставкой заказов, а повышением безопасности передвижения других курьеров-велосипедистов», — говорится в сообщении. По мнению представителей компании, велопатрульные помогут сформировать у курьеров правильное отношение к вопросам безопасности. Решение компании связано с двумя факторами — в летний период большинство доставщиков пересаживаются на велосипеды, а также данная инициатива имела успех по итогам эксперимента в Москве. В пресс-службе Delivery Club также подчеркнули, что сервис совместно с консалтинговой компанией «КБ Стрелка» занимается развитием велоинфраструктуры в городах-миллионниках. Так, например, они изучили расположение велодорожек по всей России, их востребованность у курьеров и велосипедистов, а также запустили онлайн-обучение велокурьеров на четырех языках — русском, киргизском, узбекском и таджикском языках. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Сервис доставки продуктов и готовой еды из ресторанов Delivery Club запустил курьерский велопатруль в Екатеринбурге. Патрульные будут следить за соблюдением курьерами ПДД и помогать велокурьерам на дороге, сообщает пресс-служба сервиса. «Delivery Club запустил собственный велопатруль в Екатеринбурге. В рамках проекта компания выделила опытных курьеров-велосипедистов в специальную группу, участники которой займутся не доставкой заказов, а повышением безопасности передвижения других курьеров-велосипедистов», — говорится в сообщении. По мнению представителей компании, велопатрульные помогут сформировать у курьеров правильное отношение к вопросам безопасности. Решение компании связано с двумя факторами — в летний период большинство доставщиков пересаживаются на велосипеды, а также данная инициатива имела успех по итогам эксперимента в Москве. В пресс-службе Delivery Club также подчеркнули, что сервис совместно с консалтинговой компанией «КБ Стрелка» занимается развитием велоинфраструктуры в городах-миллионниках. Так, например, они изучили расположение велодорожек по всей России, их востребованность у курьеров и велосипедистов, а также запустили онлайн-обучение велокурьеров на четырех языках — русском, киргизском, узбекском и таджикском языках.