Пьяные украинские беженцы жестоко убили жителя Варшавы

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Рокеры. Челябинск., драка
Поляк скончался на месте происшествия Фото:

В столице Польши Варшаве беженцы из Украины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку. Человек, снимающий видео, которое распространилось по социальным сетям и telegram-каналам, комментирует ситуацию.

«Исходя из комментария очевидца и пояснения в социальных сетях, беженцы с Украины в Польше, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке. За нее вступился мужчина, за что и поплатился жизнью. В ход шли кулаки и колющие-режущие предметы», — пишет «Царьград».

Сообщается также, что поляк скончался на месте происшествия. Остается неизвестным, удалось ли задержать нападавших.

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В столице Польши Варшаве беженцы из Украины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку. Человек, снимающий видео, которое распространилось по социальным сетям и telegram-каналам, комментирует ситуацию. «Исходя из комментария очевидца и пояснения в социальных сетях, беженцы с Украины в Польше, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке. За нее вступился мужчина, за что и поплатился жизнью. В ход шли кулаки и колющие-режущие предметы», — пишет «Царьград». Сообщается также, что поляк скончался на месте происшествия. Остается неизвестным, удалось ли задержать нападавших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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