Пьяные украинские беженцы жестоко убили жителя Варшавы

13 мая 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Поляк скончался на месте происшествия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В столице Польши Варшаве беженцы из Украины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку. Человек, снимающий видео, которое распространилось по социальным сетям и telegram-каналам, комментирует ситуацию. «Исходя из комментария очевидца и пояснения в социальных сетях, беженцы с Украины в Польше, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке. За нее вступился мужчина, за что и поплатился жизнью. В ход шли кулаки и колющие-режущие предметы», — пишет «Царьград». Сообщается также, что поляк скончался на месте происшествия. Остается неизвестным, удалось ли задержать нападавших. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В столице Польши Варшаве беженцы из Украины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, до смерти забили поляка, заступившегося за девушку. Человек, снимающий видео, которое распространилось по социальным сетям и telegram-каналам, комментирует ситуацию. «Исходя из комментария очевидца и пояснения в социальных сетях, беженцы с Украины в Польше, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставали к девушке. За нее вступился мужчина, за что и поплатился жизнью. В ход шли кулаки и колющие-режущие предметы», — пишет «Царьград». Сообщается также, что поляк скончался на месте происшествия. Остается неизвестным, удалось ли задержать нападавших.