Володин раскрыл планы Госдумы по спасению россиян от санкций

Вячеслав Володин анонсировал готовящиеся изменения
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В Госдуму внесли законопроекты для противодействия западным санкциям. Инициативы планируют рассмотреть в весеннюю сессию, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
- В ГД внесли законопроект о внешнем управлении иностранными компаниями, которые ушли с российского рынка. Это коснется компаний, которые имеют существенное значение для экономики. Инициатива позволит сохранить рабочие места, написал Володин в своем telegram-канале;
- Парламентарии предлагают увеличить количество бюджетных мест по магистратуре. Эта мера поможет вырастить квалифицированные кадры, которые построят сильную экономику, считает Володин;
- Законопроект о персональных данных предполагает совершенствование порядка передачи информации оператором через государственную границу РФ органу власти, физическому или юридическому лицу другой страны. Также уполномоченные органы власти смогут вмешиваться в вопросы обработки данных россиян за рубежом;
- Россия сможет ответить на запрет российских СМИ за границей. Предлагается в таком случае оперативно запрещать или ограничивать работу изданий этой страны в России. Также работу таких СМИ могут прекратить в случае распространения ими фейков о российской армии;
- Иностранным IT-специалистам и членам их семей хотят упростить получение вида на жительство для работы в России. Для этого им не нужно будет получать разрешение на временное проживание. Такой мерой смогут воспользоваться сотрудники российских компаний с государственной аккредитацией;
- Предлагается поддерживать лизингополучателей. Компании смогут досрочно, без пеней и штрафов, выкупать транспорт и оборудование, находящееся в лизинге при увеличении лизинговых платежей. Это поможет стабилизации отрасли, которая пострадала от повышения ключевой ставки Центробанка;
- В России могут изменить понятие «соотечественник за рубежом». Ими хотят считать владеющих русским языком как государственным и относящихся к народам, которые исторически просиживают в РФ, а также тех, чьи предки родились и жили в России. Из определения предлагают исключить связь с гражданством СССР;
- В Госдуме хотят продлить период действия пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, который подлежит зачислению в бюджеты регионов. В случае одобрения инициативы срок продлят до 1 января 2024 года;
- В Госдуме обсудят изменения в бюджетное законодательство, которые предполагают упрощение казначейского сопровождения контрактов. Также правительству могут разрешить в 2022 году направлять дополнительные нефтегазовые доходы на замещение госзаимствований и погашение госдолга.
Страны Запада ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Также некоторые российские компании решили уйти с российского рынка, видеохостинг YouTube блокировал каналы российских государственных СМИ. На фоне этого власти РФ принимают ответные меры.
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