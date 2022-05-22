«Коммерсант»: Россия поставила ЕАЭС условия для экспорта зерна

23 мая 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Россия потребовала от членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввести квоты и пошлины на экспорт зерновых в третьи страны. Об этом сообщают источники «Коммерсанта». По словам собеседников газеты, на заседании Евразийской экономической комиссии Россия настояла на введении членами ЕАЭС квот и пошлин на экспорт зерновых в третьи страны. Они отмечают, что Минсельхоз РФ называет эту меру необходимой для предотвращения реэкспорта российского зерна через ЕАЭС в обход ограничений. Отмечается, что Армений и Киргизия занимаются подготовкой решения о пошлинах и квотах. Казахстан против введения пошлин из-за того, что они могут помешать местным сельхозпроизводителям выполнять международный обязательства, добавил источник газеты. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о запрете экспорта ряда продукции и сырья. В Минсельхозе отметили, что продовольственная безопасность России обеспечена, пишет RT. Россия ввела запрет на поставки зерна и сахара своим соседям. В Минсельхозе сообщали, что запрет будет распространяться на экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы. Также были введены ограничения на вывоз удобрений. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия не будет экспортировать продукты в ущерб себе.