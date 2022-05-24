Сильный ветер ожидают днем 25 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, 25 мая и в ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей», — сказано в сообщении.

Спасатели советуют свердловчанам закрывать окна в домах и квартирах. «Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном и по возможности выключите электробытовые приборы», — отметили в ведомстве.

Ранее агентство писало, что 17 мая местами в Свердловской области ожидается ухудшение погодных условий: порывы ветра до 18 метров в секунду и грозы. В региональном МЧС порекомендовали не приближаться к деревьям, линиям электропередачи и другим конструкциям, которые могут обрушиться из-за сильного ветра. Также свердловчан попросили не выдвигаться в походы на время опасного ветра, отложить другие поездки.