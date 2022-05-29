29 мая 2022

Избиение челябинца на набережной переросло в уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии новой набережной. Челябинск, набережная реки миасс
Конфликт случился на новой набережной около исторического музея Фото:

Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителю Челябинска на набережной реки Миасс около государственного исторического музея. Об этом URA.RU cообщили в прокуратуре Центрального района, которая поставила ход расследования на контроль. Напомним, пострадавший мужчина после нападения неизвестных лиц длительное время был в коме.

«Вечером 1 мая неустановленное следствием лицо нанесло травмы мужчине около дома на улице Труда, 100. По данному факту возбуждено уголовное дело пол ч. 1 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Постановление о возбуждении уголовного дела проверено, признано законным и обоснованным, ход расследования поставлен на контроль», — рассказали в прокуратуре.

Ранее об инциденте сообщал паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину на набережной избили неизвестные ему люди. Из-за травмы головы он долгое время пробыл в коме. Поводом для конфликта стала музыка.

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Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью жителю Челябинска на набережной реки Миасс около государственного исторического музея. Об этом URA.RU cообщили в прокуратуре Центрального района, которая поставила ход расследования на контроль. Напомним, пострадавший мужчина после нападения неизвестных лиц длительное время был в коме. «Вечером 1 мая неустановленное следствием лицо нанесло травмы мужчине около дома на улице Труда, 100. По данному факту возбуждено уголовное дело пол ч. 1 ст. 111 УК РФ („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“. Постановление о возбуждении уголовного дела проверено, признано законным и обоснованным, ход расследования поставлен на контроль», — рассказали в прокуратуре. Ранее об инциденте сообщал паблик «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «ВКонтакте». Мужчину на набережной избили неизвестные ему люди. Из-за травмы головы он долгое время пробыл в коме. Поводом для конфликта стала музыка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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