Родители устроили онлайн-митинг после ЛГБТ-скандала в лицее. Скрины

31 мая 2022 в 23:44 Размер текста - 17 +

Родители провели онлайн-митинг в поддержку екатеринбургского лицея №12 после скандала с «ЛГБТ-танцем». За час они оставили более 20 положительных отзывов на платформе «2ГИС», на которой накручивались негативные отзывы об учебном заведении. «Отличный лицей с креативными учениками! Я прошу не увольнять директора и преподавателей», — говорится в одном сообщении. «В этом лицее растят думающих и свободных людей, а не зомби-стадо», — заявила родительница. «Люди, не являющиеся родителями обучающихся, насмотрелись новостей и побежали строчить гневные комментарии. Это не справедливо — так считаем мы — родители, поддержавшие директора и лицей. Владимир Соловьев полил оскорблениями наш лицей!», — высказался родитель. Ранее Соловьев раскритиковал екатеринбургский лицей №12, ученики которого устроили «ЛГБТ-танец». Он также обвинил Ельцин Центр в негативном влиянии на молодежь. Директор лицея заявила URA.RU, что не видит в танце своих воспитанников ничего дурного. После скандала с «ЛГБТ-танцем» родители школьников пришли подписать заявление в поддержку руководства лицея. Журналистка Ксения Собчак поддержала учеников, сказав, что из-за них геями никто не стал. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев жестко ответил телеведущему Владимиру Соловьеву и вступился за директрису.