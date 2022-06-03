В Госдуме РФ предложили ввести ЕГЭ по новым предметам

04 июня 2022 в 02:33 Размер текста - 17 +

Авторы законопроекта предлагают разрешить школьникам сдавать ЕГЭ по родным языкам и литературе народов РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ЕГЭ могут включить родные языки и литературу народов России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ в начале июня. Авторы инициативы предлагают дать возможность выпускникам школ сдавать ЕГЭ по родным языкам и литературе народов России, сообщают «Известия». Отмечается, что также предлагается использовать отметки за уроки народных языков и литературы учитывались при поступлении в университет. По словам одного из авторов инициативы, члена Комитета Госдумы по просвещению Эльвиры Аиткуловой, принятие этой инициативы создать дополнительную мотивацию для детей, изучающих родные языки. «Если мы по какому-то предмету не даем возможность сдавать экзамен, этот предмет выглядит как второстепенный», — дополнила она. По данным Минобрнауки, в России проживают представители 193 народов, а общее количество языков, используемых ими, варьирует от 277 до 295. 17 из этих языков имеют статус государственных в соответствующих республиках, а еще 15 могут использоваться наряду с русским.

В ЕГЭ могут включить родные языки и литературу народов России. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму РФ в начале июня. Авторы инициативы предлагают дать возможность выпускникам школ сдавать ЕГЭ по родным языкам и литературе народов России, сообщают «Известия». Отмечается, что также предлагается использовать отметки за уроки народных языков и литературы учитывались при поступлении в университет. По словам одного из авторов инициативы, члена Комитета Госдумы по просвещению Эльвиры Аиткуловой, принятие этой инициативы создать дополнительную мотивацию для детей, изучающих родные языки. «Если мы по какому-то предмету не даем возможность сдавать экзамен, этот предмет выглядит как второстепенный», — дополнила она. По данным Минобрнауки, в России проживают представители 193 народов, а общее количество языков, используемых ими, варьирует от 277 до 295. 17 из этих языков имеют статус государственных в соответствующих республиках, а еще 15 могут использоваться наряду с русским.