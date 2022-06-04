Инцидент произошел в доме на Ленинском проспекте (фото из архива) Фото: Марина Молдавская © URA.RU

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) спасатели помогли выбраться из мусоропровода местной жительнице. По словам девушки, она полезла туда за телефоном. Информация об инциденте появилась в группе «Тагильский спасатель» в соцсети «ВКонтакте».

«Пришлось вытаскивать из мусоропровода жительницу дома №18 по Ленинградскому проспекту. По ее словам, она уронила свой телефон и решила его достать самым необычным способом. Бригаде спасателей пришлось частично демонтировать трубу мусоропровода и поднимать женщину оттуда при помощи альпинистского снаряжения», — говорится в сообщении.

Спасателям пришлось сломать часть мусоропровода Фото: группа «Тагильский спасатель», vk.com

Девушка застряла в мусоропроводе дома №18 на Ленинградском проспекте Фото: группа «Тагильский спасатель», vk.com

Девушка полезла в мусоропровод за телефоном Фото: группа «Тагильский спасатель», vk.com

Пострадала ли девушка, не сообщается Фото: группа «Тагильский спасатель», vk.com