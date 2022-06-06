Россияне поглумились над решением Украины топиться навозом

Украина хочет получать биогаз из навоза и сточных вод Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Российские пользователи социальных сетей с юмором и шутками, преимущественно ниже пояса, восприняли идею, которую выдвинул глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон, который заявил что в стране будет добываться биогаз. Одни считают, что это новшество приведет государство к регрессу, другие уверены, что вместо добывания нового вида топлива Украина будет воровать российский газ.

О том, что Украина в перспективе будет получать биогаз — энергоресурс, который добывают из сельскохозяйственных, коммунальных и пищевых отходов, навоза и сточных вод, стало известно в начале июня. Это смесь из метана и углекислого газа. На разработку и завершение проекта уйдет 10 лет.

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