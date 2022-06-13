Синоптики раскрыли, когда жара вернется в Свердловскую область

14 июня днем температура в Свердловской области составит +21-23 градуса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие дни в Свердловскую область вернется летняя жара. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте.

По данным Уральского УГМС, днем 14 июня температура составит +21-23 градуса, 15-го июня воздух прогреется до +23-25, а 16-го июня потеплеет до 24-26 градусов. 15-го июня осадков не ожидается, а днем 16-го июня будет небольшой дождь.

Июнь в этом году в Екатеринбурге и Свердловской области — холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца составляет +14 градусов. Самая низкая температура (+7-8 градусов) была 5-го июня, самая высокая (+27 градусов) — 2-го июня.