13 июня 2022

Синоптики раскрыли, когда жара вернется в Свердловскую область

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Разное. Курган, лето, жара, головной убор, пекло
14 июня днем температура в Свердловской области составит +21-23 градуса Фото:

В ближайшие дни в Свердловскую область вернется летняя жара. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте.

По данным Уральского УГМС, днем 14 июня температура составит +21-23 градуса, 15-го июня воздух прогреется до +23-25, а 16-го июня потеплеет до 24-26 градусов. 15-го июня осадков не ожидается, а днем 16-го июня будет небольшой дождь.

Июнь в этом году в Екатеринбурге и Свердловской области — холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца составляет +14 градусов. Самая низкая температура (+7-8 градусов) была 5-го июня, самая высокая (+27 градусов) — 2-го июня.

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В ближайшие дни в Свердловскую область вернется летняя жара. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте. По данным Уральского УГМС, днем 14 июня температура составит +21-23 градуса, 15-го июня воздух прогреется до +23-25, а 16-го июня потеплеет до 24-26 градусов. 15-го июня осадков не ожидается, а днем 16-го июня будет небольшой дождь. Июнь в этом году в Екатеринбурге и Свердловской области — холоднее обычного. Средняя температура воздуха с начала месяца составляет +14 градусов. Самая низкая температура (+7-8 градусов) была 5-го июня, самая высокая (+27 градусов) — 2-го июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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