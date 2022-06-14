Минфин США разрешил операции с банками из РФ несмотря на санкции

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, российский флаг, триколор, флаг россии, банк россии, центральный банк россии
Минфин США временно разрешил работать с Центробанком РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками, если они связанны с энергоносителями. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.

«Разрешить до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями. Это банки ВЭБ, банк „Открытие“, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк РФ», — сообщается на сайте Минфина.

Ранее США ввели жесткие экономические санкции против России из-за специальной операции на Украине. Санкции также были введены против банковской системы РФ. В частности, крупнейшие российские банки — «Сбербанк» и ВТБ, отключили от международной платежной системы SWIFT.

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Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками, если они связанны с энергоносителями. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина. «Разрешить до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями. Это банки ВЭБ, банк „Открытие“, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк РФ», — сообщается на сайте Минфина. Ранее США ввели жесткие экономические санкции против России из-за специальной операции на Украине. Санкции также были введены против банковской системы РФ. В частности, крупнейшие российские банки — «Сбербанк» и ВТБ, отключили от международной платежной системы SWIFT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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