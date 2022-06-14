Минфин США разрешил операции с банками из РФ несмотря на санкции

Министерство финансов США разрешило проводить операции с российскими банками, если они связанны с энергоносителями. Об этом сообщается на официальном сайте американского Минфина.
«Разрешить до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями. Это банки ВЭБ, банк „Открытие“, Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Центробанк РФ», — сообщается на сайте Минфина.
Ранее США ввели жесткие экономические санкции против России из-за специальной операции на Украине. Санкции также были введены против банковской системы РФ. В частности, крупнейшие российские банки — «Сбербанк» и ВТБ, отключили от международной платежной системы SWIFT.
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