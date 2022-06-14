Причиной проверки послужила отчетность по дорожным работам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Тугулымского городского округа (ТГО) (Свердловская область) Николай Черепанов заявил, что у обысков ФСБ в администрации есть плюс — если служба выявит нарушения со стороны подрядчика,то мэрия сможет использовать результаты экспертизы. Такое заявление Черепанов сделал в разговоре с журналистом URA.RU. ФСБ проводила обыски после публикации URA.RU о ямах на участках дороги, которые ремонтировались полгода назад.

«Вопросов то всегда много. Пожалуйста, конечно, пусть разбираются, смотрят. Нам это может только помочь. Если [ФСБ выяснит, что подрядчик действительно выполнил работу некачественно], то это нам поможет в дальнейшем сэкономить деньги. В дальнейшем мы сможем результат экспертизы подрядчику предъявить», — рассказал мэр.

Он уточнил, что подряд по ремонту дорог рассчитан на два года. «В прошлом году он [подрядчик] занимался первым этапом ремонтных дорог, а в этом вторым. Второй этап еще не завершен», — уточнил Черепанов.

Источник URA.RU в мэрии ТГО отметил, что у ФСБ были вопросы не только по количеству выполненных работ, но и по их качеству. «Согласно смете, толщина асфальта должна быть 5 см, а по факту только 2,5 см. Предварительный ущерб по проверке ФСБ и лаборатории составил 1,7 млн рублей», — уточнял инсайдер.

«По актам работ, должны были положить слой 2500 кв. метров, а по факту сделали 1400 кв. метров. 1100 кв. метров не положили вообще. „Сэкономили“ около миллиона рублей», — поделился другой собеседник URA.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в УФСБ Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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