Главный общественник ДНР: в Краматорске удерживают мирных жителей

Украинские военные не дают местным жителям покинуть Краматорск Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинские нацисты, которые оказывают сопротивление в Краматорске, не дают местным жителям покинуть город. Подобная тактика была в Мариуполе. Об этом URA.RU рассказал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман, который находится в Свердловской области с рабочим визитом.

«В Краматорске нацисты не дают мирным жителям покинуть город. Ситуация похожа на Мариуполь. Из Краматорска пытаются сделать форпост. Даже мэр раньше призывал покинуть город, чтобы избежать многочисленных жертв. Сейчас он делает все, чтобы люди остались», — поделился Кофман.

Ранее URA.RU писало, что Краматорск, где украинские нацисты продолжают сопротивление, будет взят в течение месяца. Такое заявление сделал председатель Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является освобождение Донбасса. Власти Луганской и Донецкой народных республик уже заявляли о планах вхождения в состав РФ. В Кремле отмечали, что спецоперация завершится, когда поставленные задачи будут достигнуты.