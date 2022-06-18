РЕН ТВ: умер ветеран ВОВ, которого оклеветал Навальный

18 июня 2022 в 22:24 Размер текста - 17 +

Ветерану Игнату Артеменко было 95 лет (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко, которого оскорбил Алексей Навальный, скончался на 96-м году жизни», — передает телеканал. Ранее ветеран проходил потерпевшим по делу о клевете. По данным следствия, фронтовика оскорбил Навальный. Оппозиционер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. СК возбудил в отношении Навального дело о клевете, и через год суд назначил ему штраф в виде 850 тысяч рублей. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко, которого оклеветал Алексей Навальный. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. «Ветеран Великой Отечественной Войны Игнат Артеменко, которого оскорбил Алексей Навальный, скончался на 96-м году жизни», — передает телеканал. Ранее ветеран проходил потерпевшим по делу о клевете. По данным следствия, фронтовика оскорбил Навальный. Оппозиционер назвал ветерана Великой Отечественной войны «продажным холуем» за то, что Артеменко принял участие в видеролике о поправках в Конституцию РФ. СК возбудил в отношении Навального дело о клевете, и через год суд назначил ему штраф в виде 850 тысяч рублей.