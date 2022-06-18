Открыть памятник Екатерине II планируется к юбилею Херсона (архивное фото) Фото: Алексей Даничев, РИА «Новости»

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Военно-гражданская администрация Херсонской области по просьбе граждан хочет поставить памятник основательнице города, российской императрице Екатерине II. Обращение к помощнику президента РФ Владимиру Мединскому опубликовано в telegram-канале херсонских властей.

«Руководство ВГА Херсонской области, поддерживая инициативу жителей Херсона по увековечиванию памяти основательницы города Екатерины II, обращается за помощью и поддержкой в создании памятника великой императрице в Херсоне. Именно в эпоху ее правления город был основан и получил бурное развитие как экономический, культурный и политический центр Северного Причерноморья Российской империи», — отметили представители администрации.

Мединского просят поддержать эту инициативу в рамках юбилея города. 18 июня Херсону исполняется 245 лет.

Императрица во время своего правления смогла расширить границы России. Она присоединила Крым, Причерноморье и восточную часть Речи Посполитой.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале вынужденной спецоперации на территории Украины в феврале этого года. Основная цель российской армии — спасение мирных граждан Донбасса от геноцида ВСУ и нацбатов, а также денацификация и демилитаризация территории. В марте этого года ВС РФ освободили значительные территории Луганской и Донецкой народных республик, а также под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Там уже начали выдачу российских паспортов. Власти Херсона заявили об ажиотажном спросе на этот документ. Кроме того, регион может стать частью России уже в этом году.

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