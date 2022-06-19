Свердловские власти определились, когда выбирать губернатора

Свердловский избирком принял решение о голосовании на выборах 11 сентября в течение одного дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

Голосование на выборах губернатора Свердловской области будет идти один день (11 сентября в Единый день голосования), а не три, как планировалось изначально. Соответствующее решение приняла Избирательная комиссия региона.

«Свердловская избирательная комиссия запросила мнения от органов исполнительной власти, изучила данные о ситуации с распространением COVID в регионе, прошло обсуждение вопроса в Общественной палате. Принято решение о возможности проведения голосования в течение одного дня, 11 сентября», — сообщили в telegram-канале «Свердловский избирком».

Отмечается, что голосование 11 сентября пройдет с 8:00 до 20:00. Избиратели, у которых отсутствует возможность прийти на избирательные участки по месту жительства, смогут воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель» или же проголосовать досрочно.

В конце минувшей недели URA.RU рассказывали в избиркоме о том, что решение проводить выборы губернатора Свердловской области одним днем или несколькими, было еще не принято. Основным кандидатом на выборах является действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), поддержанный Кремлем. Выборы пройдут 11 сентября.