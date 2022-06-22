Захарова заявила, что Пьер Нарцисс посвятил ей песню

22 июня 2022 в 16:32 Размер текста - 17 +

Мария Захарова рассказала о знакомстве с Пьером Нарциссом Фото: Размик Закарян © URA.RU Певец Пьер Нарцисс написал песню «Мария» про Марию Захарову, директора департамента информации и печати МИД РФ. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «После брифинга открыла телефон, и вдруг новость — умер Пьер-Нарцисс. Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от „шоколадного зайца“. Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню „Мария“. Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про Вас» — заявила Захарова. Захарова отметила, что встречалась с Нарциссом вживую, на одном из приемов, где он пел песни, фотографировался, рассказывал истории. В ее памяти Пьер останется талантливым и ярким человеком, добавила Захарова. О смерти певца стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в российском проекте «Фабрика звезд» и прославился. Причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс скончался. Артисту было 45 лет. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Певец Пьер Нарцисс написал песню «Мария» про Марию Захарову, директора департамента информации и печати МИД РФ. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «После брифинга открыла телефон, и вдруг новость — умер Пьер-Нарцисс. Он ворвался в мою жизнь лет 6 назад внезапно, шумно и с песней. В прямом смысле этого слова. Как-то разбирала сообщения в соцсетях и обнаружила послания от „шоколадного зайца“. Познакомились виртуально. А потом он взял и прислал песню „Мария“. Я отказывалась от сходства, как могла. Но он был непреклонен: это мы написали про Вас» — заявила Захарова. Захарова отметила, что встречалась с Нарциссом вживую, на одном из приемов, где он пел песни, фотографировался, рассказывал истории. В ее памяти Пьер останется талантливым и ярким человеком, добавила Захарова. О смерти певца стало известно 22 июня. Певец камерунского происхождения Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза приехал в Россию, где в Егорьевске жила его сестра, и поступил в МГУ на факультет журналистики. После этого он принял участие в российском проекте «Фабрика звезд» и прославился. Причиной смерти стало хирургическое вмешательство: ему проводили операцию на почках, после которой Нарцисс скончался. Артисту было 45 лет.